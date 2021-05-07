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Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 СПАЛ 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Реджина 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Эмполи 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 4.80
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Пескара 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Монца 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.73
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Кьево 0 П1 8.80 Х 4.60 П2 1.40
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пиза 0 П1 1.53 Х 4.00 П2 6.90
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.10
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
07 мая 11:55
автор: Степан Шереметьев

Касперович и Норицын продолжат возглавлять сборную Болгарии

Специалисты руководят командой с 2020 года.

Александр Касперович и его помощник Виталий Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию биатлона Болгарии.

Специалисты год назад подписали двухлетние контракты.

Напомним, что Касперович ранее возглавлял сборную России, а также является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова. Норицын же руководил женской сборной.

Отметим, что лучшим представителем Болгарии в этом году стал Владимир Илиев, занявший 42-е место в общем зачете Кубка мира.

источник: ТАСС
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