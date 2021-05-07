Касперович и Норицын продолжат возглавлять сборную Болгарии

Александр Касперович и его помощник Виталий Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию биатлона Болгарии.

Специалисты год назад подписали двухлетние контракты.

Напомним, что Касперович ранее возглавлял сборную России, а также является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова. Норицын же руководил женской сборной.

Отметим, что лучшим представителем Болгарии в этом году стал Владимир Илиев, занявший 42-е место в общем зачете Кубка мира.