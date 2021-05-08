Валерий Польховский: Нужно правильно сформировать критерии отбора в сборную

«В этом нет ничего страшного. Необходимо выстроить работу каждой из групп, поставить перед ними определенные задачи и правильно сформировать критерии отбора в сборную. Если Союзу биатлонистов России удастся это сделать, то создание этих групп себя оправдает», – приводит ТАСС слова Польховского.

Добавим, что на прошлой неделе СБР объявил о разделении основного состава национальной команды на две группы. Мужчин к сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женщин – Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

Добавим, что Польховский покинет свой пост 30 мая из-за проблем со здоровьем.