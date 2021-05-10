Старых завершила карьеру, не сумев восстановиться после операции

Российская биатлонистка Ирина Старых приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского.

Как отмечается в источнике, в сентябре прошлого года спортсменка перенесла операцию на позвоночнике, после чего пропустила минувший зимний сезон. По словам Кугаевского, Ирина Старых так и не смогла вернуть прежнюю форму, необходимую для полноценных тренировок.

Напомним, 33-летняя представительница Тюменской области является четырехкратной чемпионкой Европы по биатлону, также спортсменка дважды становилась призером этапов Кубка мира в сезоне 2013/14.