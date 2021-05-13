Объявлен состав сборной России на олимпийский сезон

Союз биатлонситов России (СБР) сообщил составы групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к олимпийскому сезону.
Группа Каминского (с 17 мая по 6 июня. Бельмекен, Болгария): Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;
Группа Башкирова (с 12 по 28 мая. Сочи): Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков;
Группа Шашилова (с 15 мая по 4 июня. Сочи): Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;
Группа Куваева (с 15 мая по 2 июня. Семинский перевал): Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.