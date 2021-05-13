Губерниев - о составе сборной России по биатлону: Все ожидаемо, пусть все работают

«В составе меня ничего не удивило, все ожидаемо. Пусть все работают.

Тренеры все надежные. Главное, чтобы все сейчас было без срывов», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, сегодня стал известен окончательный состав российский национальной команды для подготовки к следующему сезону.

В мужской и женской сборных спортсмены разбиты на две группы. Мужчины будут готовиться под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, женские группы возглавили Михаил Шашилов и Евгений Куваев.