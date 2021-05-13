Дмитрий Васильев - о составе сборной России: Распределение спортсменов по группам выглядит логичным

«Расклад по составу нормальный. Будет здоровая конкуренция между группами. Опытным путем выясним, чья методика подготовки лучше. Распределение спортсменов по группам выглядит логичным.
Юрий Каминский и Михаил Шашилов показали себя не лучшим образом в прошлом сезоне.
Теперь посмотрим на Сергея Башкирова и Евгения Куваева», - приводит слова Васильева «Чемпионат».
Напомним, сегодня стал известен окончательный состав сборной России по биатлону для подготовки к следующему сезону.
И мужская, и женская команды будут готовиться в группах под руководством разных специалистов.