Башкиров заявил, что не боится работы с Логиновым

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, как договорился о работе с чемпионом мира Александром Логиновым.

«Мы общались с Сашей еще в Ханты-Мансийске и пришли к общему мнению, что было бы неплохо поработать вместе. Есть понимание, что тренер направляет спортсмена, помогает ему реализоваться. Надеюсь, у нас хватит коммуникации для того, чтобы мы смогли сработать эффективно. Что касается ответственности за результат – у меня нет боязни», - приводит слова Башкирова «Чемпионат».

Напомним, в новом сезоне у мужской и женской сборных России будет по две тренировочные группы. Мужчин помимо Башкирова будет тренировать Юрий Каменский, а женщины будут работать под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.