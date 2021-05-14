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14 мая 20:41
автор: Александр Шульгин

Анатолий Хованцев: Я бы отправил Горееву в группу Куваева

Экс-главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал распределение по группам в женской команде.

«Логично, что Михаил Шашилов остался при своих спортсменках. При этом я бы отправил Анастасию Горееву в группу Евгения Куваева, потому что она может попасть в жесткость в работе. Она молодая спортсменка, и с ней нужно работать очень аккуратно. Пока она может не переварить те объемы, которые предложит Шашилов», — приводит слова специалиста News.ru.

Напомним, для подготовки к следующему сезону мужская и женская национальные сборные были разбиты на две группы каждая. Мужчины тренируются под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, женщины будут готовиться по методикам Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

источник: News.ru
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