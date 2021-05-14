Анатолий Хованцев: Я бы отправил Горееву в группу Куваева

«Логично, что Михаил Шашилов остался при своих спортсменках. При этом я бы отправил Анастасию Горееву в группу Евгения Куваева, потому что она может попасть в жесткость в работе. Она молодая спортсменка, и с ней нужно работать очень аккуратно. Пока она может не переварить те объемы, которые предложит Шашилов», — приводит слова специалиста News.ru.

Напомним, для подготовки к следующему сезону мужская и женская национальные сборные были разбиты на две группы каждая. Мужчины тренируются под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, женщины будут готовиться по методикам Михаила Шашилова и Евгения Куваева.