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16 мая 20:32
автор: Александр Поволоцкий

Касперович - о работе Логинова с Каминским: Они не нашли понимания во взглядах на подготовку

В национальной команде биатлонист будет тренироваться в группе Сергея Башкирова.

Александр Касперович, являющийся личным тренером Александра Логинова, высказался о работе своего подопечного с наставниками сборной России по биатлону.

«Всегда выступал за то, чтобы команда была единой, но сейчас нужно было учитывать, что Александр не нашёл понимания с Каминским в плане взглядов на подготовку. В итоге возглавить группу было предложено Сергею Башкирову. Сергей — грамотный специалист, я его очень хорошо знаю, доверяю ему, но инициатива пригласить его принадлежит не мне, предложение ему поступило от Союза биатлонистов России. Планы тренировок Саше будет составлять Башкиров, я, если возникнет необходимость, могу посоветовать их скорректировать. Буду консультировать», — приводит ТАСС слова специалиста.

Ранее СБР назвала состав групп, которые будут готовиться к олимпийскому сезону. В одной из них наставником назначен Юрий Каминский, в другой - Башкиров.

На чемпионате мира в Поклюке Логинов завоевал бронзовую медаль, заняв третье место в мужской эстафете.

источник: ТАСС
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