Умер Александр Привалов

Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов скончался на 88-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба СБР, с вечера понедельника специалист перестал отвечать на звонки родных, но, поскольку все близкие были за городом, добраться до его квартиры они смогли только в среду.

Отмечается, что в начале мая Привалов лег в больницу на плановое обследование и выписался 17-го числа.

Александр Привалов являлся пятикратным чемпионом СССР, двукратным призером чемпионата мира и двукратным олимпийским призером.

С 1966 по 1991 год в качестве главного и старшего тренера работал с советской сборной.