Президент СБР заявил, что россиянка Сидорова хочет получить спортивное гражданство Украины

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал, что знает про возможный переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.

«Желание Дарьи Сидоровой сменить спортивное гражданство для СБР не новость, из региона нас информировали об этом еще в начале весны. Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько я могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне. Формально ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход», - приводит слова Майгурова ТАСС.

По информации источника, Федерация биатлона Украины не рассматривает Сидорову в качестве кандидата в сборную, пока она не получит гражданство страны.