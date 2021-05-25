Тренер Тюменской области по биатлону: Сидорову вызывали в качестве кандидата в сборную России

Тренер Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал про 21-летнюю россиянку Дарью Сидорову, которая собирается перейти в сборную Украины.

«Дарья Сидорова - уроженка Заводоуковска Тюменской области, воспитанница центра Луизы Носковой, мы работали с ней последние три года. На сегодня она действующая победительница и летнего и зимнего первенств России среди юниорок. К ней было приковано внимание тренеров сборной России. Ее вызывали на углубленное медицинское обследование и просмотр в качестве кандидата в сборную еще 3 мая. И только полные профаны и дилетанты не понимают потенциал этой спортсменки», - приводит слова Кугаевского ТАСС.

На данный момент Сидорова находится в Сянках, там же где и женская сборная Украины по биатлону. При этом Федерация биатлона Украины сообщила, что не рассматривает россиянку в качестве кандидата в сборную, пока та не сменит гражданство.