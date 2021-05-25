Кугаевский считает, что Сидорова может повторить судьбу Домрачевой и Кузьминой

Тренер Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский считает, что сборная России может в лице Дарьи Сидоровой потерять будущую олимпийскую чемпионку.

Напомним, что 21-летняя россиянка собирается поменять свое спортивное гражданство на украинское.

«Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат», - приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, что в активе Домрачевой четыре золотых медали Олимпийских игр в составе сборной Белоруссии, а Кузьмина выигрывала Олимпиаду три раза за Словакию.