Польховский заверил, что не будет вмешиваться в работу нового тренерского штаба сборной России

Валерий Польховский заявил, что он намерен вмешиваться в работу нового тренерского штаба сборной России.

Контракт 67-летнего специалиста с Союзом биатлонистов России заканчивается 31 мая.

«Новая команда выстраивает свои планы, поэтому мешаться не надо, – рассказал Польховский в интервью для «РИА Новости». – На мой взгляд, неправильно кого-то рекомендовать должность главного тренера. Есть руководство Союза биатлонистов России, которое должно выстроить эту работу согласно своему видению. Мой принцип – мешать не надо. Мы расстались хорошо».

Валерий Николаевич в прошлом сезоне занимал должность главного тренера сборной России, но покинул эту должность по состоянию здоровья. В январе Польховский переболел коронавирусом.