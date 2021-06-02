Глава СБР Майгуров: Должность главного тренера в настоящий момент остается вакантной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что должность главного тренера национальной команды в настоящий момент остается вакантной.
«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных команд. Вопросами логистики - начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия, - приводит слова Майгурова «Р-Спорт».
Отмечается, что полномочия наставника команды поделены между старшими тренерами и СБР.
Напомним, новый сезон начнется 27 ноября 2021 года в шведском Эстерсунде, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022-го.
источник: «Р-Спорт»