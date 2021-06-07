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07 июня 18:13
автор: Александр Поволоцкий

Кристина Резцова: До летнего чемпионата России буду тренироваться индивидуально

Призер Кубка мира не вошла ни в одну из групп национальной команды для подготовки к сезону.

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что до сентября будет готовиться к сезону самостоятельно.

«До летнего чемпионата России точно буду тренироваться сама по себе. В июне-июле и начале августа в Санкт-Петербурге. В августе на Семинском перевале, в сентябре - Тюмень», - цитируют «РИА Новости» спортсменку.

Напомним, что Резцова пропустила минувший сезон из-за беременности. Тренировки 25-летняя биатлонистка возобновила в апреле.

В сезоне 2019/2020 Кристина лишь раз попала на подиум Кубка мира. в составе эстафетной команды Резцова заняла второе место в Хохфильцене.

источник: «РИА Новости»
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