Кристина Резцова: До летнего чемпионата России буду тренироваться индивидуально

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что до сентября будет готовиться к сезону самостоятельно.

«До летнего чемпионата России точно буду тренироваться сама по себе. В июне-июле и начале августа в Санкт-Петербурге. В августе на Семинском перевале, в сентябре - Тюмень», - цитируют «РИА Новости» спортсменку.

Напомним, что Резцова пропустила минувший сезон из-за беременности. Тренировки 25-летняя биатлонистка возобновила в апреле.

В сезоне 2019/2020 Кристина лишь раз попала на подиум Кубка мира. в составе эстафетной команды Резцова заняла второе место в Хохфильцене.