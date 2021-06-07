Известно расписание летнего чемпионата России

Чемпионат России по летнему биатлону в 2021 году пройдет в два этапа.
Расписание было опубликовано на официальном сайте СБР. Соревнования пройдут на трассах в деревне Демино Ярославской области и Тюмени.
Чемпионат России.
Демино.
25 июля
Чемпионат России по летнему биатлону в 2021 году пройдет в два этапа.
Расписание было опубликовано на официальном сайте СБР. Соревнования пройдут на трассах в деревне Демино Ярославской области и Тюмени.
Чемпионат России.
Демино.
25 июля
Суперспринт, 5 км. Мужчины.
Суперспринт, 5 км. Женщины.
28 июля
Масс-старт, 15 км. Мужчины.
Масс-старт, 12,5 км. Женщины.
Тюмень
23 сентября
Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.
25 сентября
Спринт, 7,5 км. Женщины.
Спринт, 10 км. Мужчины.
26 сентября
Эстафета, 4х6 км. Женщины.
Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.
Добавим, что эти же сроки в Демино пройдет первенство России среди юниоров.