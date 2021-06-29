СБР договорился с IBU о возвращении логотипа в цветах флага России

На летнем чемпионате мира, который пройдет в чешском Нове-Место 25-29 августа 2021 года сборная России вновь сможет использовать полноцветный логотип СБР, исполненный в цветах российского флага. Союзу биатлонистов России удалось договориться об этом с IBU. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что в декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать трехцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

По этой причине сборная России была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) в феврале 2021-го.