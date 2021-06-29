Президент СБР отреагировал на решение IBU допустить использование логотипа в цветах флага России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию, что национальная команда вновь сможет использовать полноцветный логотип СБР, исполненный в цветах флага России, на летнем чемпионате мира, который пройдет в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.

«Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой.

Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS», - приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, что в декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать трехцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

По этой причине сборная России была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) в феврале 2021-го.