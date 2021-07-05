Губерниев внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Комментатор Дмитрий Губерниев попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

Помимо журналиста, в «черный» список включены режиссер Олег Джураев, актриса Анна Пескова и актера Романа Юрченко.

Напомним, что ранее украинский Минкульт признал лицами, угрожающими безопасности страны, музыканта Сергея Скачкова, певца Филиппа Киркорова и рэпера Моргенштерна. Впрочем, Киркоров буквально через несколько дней был оттуда исключен.

В данный момент в списке лиц, которые представляют опасность для национальной безопасности страны, находятся 204 человека.