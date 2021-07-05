«Министерство бескультурья». Губерниев - о своем включении в список угроз для Украины

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.

«Хорошая новость, смешная! А за что, интересно? Слова про русский язык в сборной Украины? Ну так они же на русском говорят. Надо было им тогда украинский, что ли, выучить. В общем, не знаю я, какие у Минкульта Украины были поводы вносить меня в этот список. Как говорится - на воре и шапка горит. Буду ли разбираться? Да зачем? Мне их жалко просто.

Могу сказать одно: дуракам закон не писан. Я всегда поддерживал украинских спортсменов, все мои репортажи по лыжам, биатлону и другими видам спорта - сплошная поддержка сборной Украины. Конечно, я болел за украинцев и желаю им удачи. В этой ситуации мне остается только пожалеть Минкульт. Примечательно, что это решение приняло не Министерство спорта, а Министерство культуры. Значит, Министерство бескультурья получается. Передаю им большой привет», - приводит слова Губерниева Sport24.

Помимо журналиста, в «черный» список включены режиссер Олег Джураев, актриса Анна Пескова и актера Романа Юрченко.

Напомним, что ранее украинский Минкульт признал лицами, угрожающими безопасности страны, музыканта Сергея Скачкова, певца Филиппа Киркорова и рэпера Моргенштерна. Впрочем, Киркоров буквально через несколько дней был оттуда исключен.