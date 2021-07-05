ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
05 июля 13:40
автор: Степан Шереметьев

Союз биатлонистов России полностью погасил долги перед IBU

В декабре 2017 года права СБР были ограничены.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что организация полностью погасила долги перед IBU.

«Долг перед IBU полностью погашен. На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена. Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась.

За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро. Мы рады, что в конечном итоге мы все выплатили. Для СБР это серьезная поддержка в будущем для стабилизации бюджета», - приводит слова Майгурова РИА Новости.

Напомним, что IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых были и финансовые обязательства.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У "Зенита" нет денег на сильных российских футболистов"Чайка" дальше не летит. Российский клуб перевели в низшую лигу за договорные матчиКрасиво, но мимо. Щедрая Испания едва не пустила Швейцарию в полуфинал2 русских и 5 иностранцев – кандидаты на пост тренера сборнойГоловин сделал заявление о переходе в "Челси"В Москве погиб 35-летний бывший футболист сборной России
«Спартак» мстит Черчесову за Зарему? Зачем красно-белые вспомнили о деле Бакаева
Скандалом грозят обернуться высказывания генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о подробностях несостоявшегося перехода полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Динамо».
«Перепугались, только непонятно — чего». Гамула подвел итоги выступления Украины на Евро
Известный российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от игры сборной Украины на чемпионате Европы.
Шанс датчан устроить английскую трагедию на «Уэмбли» — серия пенальти. Расклад на полуфиналы Евро-2020
Впереди на чемпионате Европы полуфиналы: Италия - Испания и Англия - Дания. «Плеймейкер» прикинул расклады.
«Крым на футболках не помог». Реакция на оглушительный вылет Украины с Евро-2020
Крупное поражения сборной Украине в четвертьфинале Евро от Англии (0:4) вызвало массу эмоций как у наших соседей, так и в России.
Украину опустили с небес на землю. Как Англия вышла в полуфинал Евро-2020 на датчан
Сборная Англии в Риме разгромила украинцев в четвертьфинале чемпионата Европы (4:0) и теперь поспорит за выход в финал с Данией.
Видео всех голов Евро-2020 03.07.2021: Дания победила Чехию, Англия разгромила Украину
Видеообзоры двух матчей 1/4 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 3 июля: Чехия - Дания, Украина - Англия.
Украина — Англия: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 03.07.2021
3 июля 2021 года в Риме состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.
Датская сказка продолжается. Как обидчики сборной России победили в Баку чехов и вышли в полуфинал Евро
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Дании обыграла команду Чехии (2:1), одержав третью победу подряд после двух поражений на старте турнира.
Чехия — Дания: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 03.07.2021
3 июля 2021 года в Баку состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании.
Укротитель «канадцев». Кучеров — уже в одной победе от второго Кубка Стэнли и в четырех очках от рекорда Малкина
В третьем матче финала плей-офф НХЛ «Тампа» в гостях победила «Монреаль» (6:3) и повела в серии 3-0.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика