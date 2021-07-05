Союз биатлонистов России полностью погасил долги перед IBU

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что организация полностью погасила долги перед IBU.

«Долг перед IBU полностью погашен. На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена. Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась.

За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро. Мы рады, что в конечном итоге мы все выплатили. Для СБР это серьезная поддержка в будущем для стабилизации бюджета», - приводит слова Майгурова РИА Новости.

Напомним, что IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых были и финансовые обязательства.