Владимир Драчев: Губерниева можно хоть в красный список внести - что ему это даст?

Четырехкратный чемпион мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает нелепым включать комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности Украины. По словам Драчева, на самого Губерниева это никак не повлияет.

«Я всегда смотрю на это с ухмылкой. Можно хоть в черный список поставить, хоть в красный, хоть в зеленый - что ему это даст? Он всегда очень поддерживал украинских спортсменов в биатлоне и лыжных гонках. Мы дружили и дружим с президентами украинских федераций по зимним видам спорта, у нас никогда не было конфликтов. А говорить, что Губерниев стал в Украине персоной нон грата, немного смешно. Звучит на уровне безумия», - сказал Драчев Газете.Ru».