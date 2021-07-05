Сергей Чепиков: Какую угрозу создает Губерниев для нацбезопасности Украины?

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков отреагировал на включение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины.

«А какую угрозу мог создать Губерниев для нацбезопасности Украины? Во время трансляций что ли? Я думаю, что здесь все дело в отношениях между Россией и Украиной: в последнее время они настолько обострились, что любое высказывание, любое мнение — это возможный вариант для внесения человека в этот список и трактовки его слов как угроза нацбезопасности», - цитирует Sport24 депутата Госдумы РФ.

Напомним, что кроме Губерниева, в список попали актеры Анна Пескова, Роман Юрченко и режиссер Олег Джураев.