Александр Тихонов: Я бы внес Губерниева в запрет на территории России

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал сообщение о том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев внесен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

«Я бы сказал, что его надо внести в список болтунов и людей, не уважающих собственную историю, историю своей страны и спорта. С таким отношением к прошлому нам нечего ждать в будущем. У него уже столько перлов накопилось, что должна Россия судить. Поэтому я бы внес его в запрет на территории России как болтуна, не уважающего культуру своей страны», — приводит Sport24 слова Тихонова.

Напомним, что решение о включении Губерниева в данный список приняло Министерство культуры Украины.