Лариса Куклина: Объемы тренировок сильно упали перед стартом олимпийского сезона

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от подготовки к олимпийскому сезону 2020/2021 в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

«В прошлом сезоне мы проделали колоссальный объем работы. Я тренировалась самостоятельно. Вся подготовка теперь очень проста. Объемы значительно упали по сравнению с подготовительным периодом прошлого года. Посмотрим, чем это обернется в зимнем сезоне, но я надеюсь, что это именно то, что делают многие спортсмены: именно во время олимпийского цикла они снижают нагрузки», - сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.