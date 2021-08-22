Бывшая лыжница Стина Нильссон выиграла спринтерскую гонку по биатлону в чемпионате Швеции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон выиграла спринт на чемпионате Швеции по летнему биатлону. Второе место заняла Эльвира Оберг, третье - ее старшая сестра Ханна.

Нильссон допустил два промаха на «лежке» и чисто пробила мишени на «стойке». Ближайшая соперница проиграла Стине 5,8 секунды.

Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и преследовании соответственно. Как лыжница, Нильссон выиграла олимпийскую медаль 2018 года в индивидуальном спринте, а также является двукратным чемпионом мира.