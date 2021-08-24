Ханна Оберг: Пробежать все гонки Кубка Мира не входит в мои планы, приоритет - Олимпиада

Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о своих планах на новый сезон. Она объявила, что пропустит гонки Кубка мира, чтобы подготовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, Китай.

«Вся подготовка нацелена на то, чтобы в феврале быть в лучшей форме. Олимпийские игры имеют приоритет над общим Кубком Мира.

На данный момент вероятность того, что я поеду и в Пекин, и на этапы Кубка, мала. Бежать все гонки не входит в мои планы. Сейчас я в центре внимания Олимпиады. Буду решать, что пропускать по мере приближения Игр. Гонки после Рождества остаются под вопросом», - передает слова Оберг Expressen.

Напомним, Ханна является олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальной гонке на 15 км, а также серебряным призером эстафетной олимпийской четверки в Пхенчхане. В прошлом сезоне Оберг заняла четвертое место в общем зачете Кубка Мира, имея в активе 2 личные победы.