Ирина Казакевич рассказала про подготовку к новому сезону

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о подготовке женской сборной России к предстоящему сезону. Сейчас команда завершает очередной тренировочный этап в Тюмени.

«Сейчас у нас полным ходом идет развивающая тренировка. Мы уже выполнили основную работу, и в Тюмени мы проводим ускорения практически каждый день.

Сезон длинный. Конечно, я хочу присоединиться к команде на Игры. Для этого нужно стабильно работать на высоком уровне. Тренировки построены таким образом, чтобы хорошо выступать в течение всего сезона. Конечно, с упором на Олимпиаду», - цитирует спортсменку «Тюменская арена».

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября. Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.