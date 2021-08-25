Российские биатлонистки получили максимальную квоту на следующий сезон

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал, что женская сборная России получила максимальную квоту на следующий сезон, несмотря на то, что заняла в в Кубке наций шестое место.

«В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов. Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от коронавируса», - приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, что Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 февраля по 20 февраля 2022 года, в биатлоне будут разыгрываться 11 комплектов наград.

Добавим, что Кубок мира в новом сезоне начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде.