Елисеев будет наказан за самовольную тренировку

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что Матвей Елисеев будет наказан за проведенную самовольную тренировку, после которой ему стало плохо.

«Подобные истории - внутреннее дело команды. Какие-то конфликтные ситуации случаются в любом коллективе, это естественный процесс. Я буквально день назад вернулся с Семинского перевала, могу сказать, что вопрос о снятии Елисеева с централизованной подготовки не стоит, но последствия у этой истории будут. Придет время - СБР о них объявит», - приводит слова Майгурова ТАСС.

Добавим, что, по информации «голоса биатлона» Дмитрия Губерниева, старший тренер мужской сборной России Юрий Каменский после таких действий своего подопечного, предложил ему уйти из национальной команды и самостоятельно отбираться на этапы Кубка Мира.