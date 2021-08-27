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27 августа 17:58
автор: Владислав Корегин

Казакевич завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Чехии

Победу в гонку одержала Маркета Давидова из Чехии.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла третье место в суперспринте на 7,5 км в рамках летнего чемпионата мира в Нове-Место (Чехия).

Как сообщает «МК-Спорт», 23-летняя спортсменка, допустив пять промахов на огневых рубежах, уступила 6,6 секунды победительнице соревнований чешке Маркете Давидовой, закончившей гонку с тремя промахами. На втором месте финишировала представительница Украины Юлия Джима (+2,9 секунды; два промаха).

Напомним, летний чемпионат мира по биатлону завершится 29 августа.

источник: МК-Спорт
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