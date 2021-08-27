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27 августа 22:21
автор: Александр Бойченко

Халили выступит вместо Елисеева на фестивале Фуркада в Анси

Елисеев в инстаграмме сообщил, что он не сможет принять в гонке участия.

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что не сможет принять участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). Матвея заменит его партнер по сборной России Карим Халили.

«Как вы знаете, меня пригласили на спортивный фестиваль - Северный фестиваль французского биатлониста Мартена Фуркада, но, к сожалению, правила въезда во Францию ​​достаточно жесткие, и мне пришлось бы сидеть на карантине 10 дне... это слишком много времени. Спасибо Мартену Фуркаду за приглашение! Я был очень рад, что меня пригласили. Удачи всем спортсменам и, конечно же, Кариму, ведь он заменит меня. Он все еще в Европе и карантин ему не грозит!»- написал Елисеев на своей странице в Instagram.

Северный фестиваль пройдет в Анси с 3 по 5 сентября. В прошлом сезоне Елисеев занял 21 место в общем зачете Кубка мира с 459 очками.

источник: Instagram
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