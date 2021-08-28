Российская биатлонистка Шевченко победила в спринте среди юниорок на летнем чемпионате мира

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко победила в спринте среди юниорок на летнем чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место.

Спортсменка из Свердловской области без ошибок отработала на двух рубежах и заняла первое место. За ней расположилась представительница Латвии Санита Булина, а тройку лучших замкнула Лена Репинч из Словении.

Также в топ-10 попали две россиянки Ксения Довгая и Анастасия Гореева, занявшие седьмую и девятую позиции соответственно. Ксения Шнейдер пришла на финиш 29-й.