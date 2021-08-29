Анастасия Шевченко оформила золотой дубль на летнем чемпионате мира

Россиянка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров в чешском Нове-Место. Второй финишировала представительница Румынии Энико Мартон, третья - латвийка Санита Булина.
Шевченко, ранее выигравший спринт, вышла в гонку под первым номером, допустив 2 промаха на четырех огневых рубежах и показав четвертую скорость на дистанции, уступив соотечественнице Анастасии Гореевой 20,9 секунды.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове Место, Чешская Республика
Преследование. 7.5 км. Юниоры
1. Анастасия Шевченко (Россия) - 21,52,5 (2)