Игорь Макаров: Боремся за медали несмотря на проблемы с инфраструктурой

- Как оцениваете итоги выступления россиян на Олимпийских играх? - вопрос Макарову.

- Итоги выступления на Олимпийских играх президиум Федерации велоспорта еще не рассматривал. Полагаю, была возможность завоевать больше медалей. Надо обсудить подробно на президиуме и дать оценку. Хотел бы обратить внимание на необходимость строительства новых велосипедных спортивных объектов: треков, сертифицированных велодромов для BMX-рейса, фристайл-парков, памп-треков... Удивительно, но, не имея по многим дисциплинам спортивных объектов, мы до сих пор остаемся конкурентоспособными в борьбе за медали.

- В программе Игр дебютировал ВМХ-фристайл. Как оценивают в UCI этот дебют?

- Как всегда, с течением жизни постоянно дополняем, изменяем регламенты, правила соревнований, разрабатываем новые правила и регламенты для новых дисциплин. Например, ввели новую дисциплину в Олимпийские игры – BМХ-фристайл. Это громадная работа по организации всего процесса. В итоге на ОИ велосипедные соревнования получили высокую оценку МОК, и внимание к ним в мировой прессе возросло.

- Есть ли у UCI претензии к российской стороне по вопросу борьбы с допингом?