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11 октября 15:15
автор: Олег Чикирис

Игорь Макаров: Боремся за медали несмотря на проблемы с инфраструктурой

Почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров в интервью СМИ подвел итоги Игр-2020 и рассказал о проблемах отечественного велоспорта.

- Как оцениваете итоги выступления россиян на Олимпийских играх? - вопрос Макарову.

- Итоги выступления на Олимпийских играх президиум Федерации велоспорта еще не рассматривал. Полагаю, была возможность завоевать больше медалей. Надо обсудить подробно на президиуме и дать оценку. Хотел бы обратить внимание на необходимость строительства новых велосипедных спортивных объектов: треков, сертифицированных велодромов для BMX-рейса, фристайл-парков, памп-треков... Удивительно, но, не имея по многим дисциплинам спортивных объектов, мы до сих пор остаемся конкурентоспособными в борьбе за медали.

- В программе Игр дебютировал ВМХ-фристайл. Как оценивают в UCI этот дебют?

- Как всегда, с течением жизни постоянно дополняем, изменяем регламенты, правила соревнований, разрабатываем новые правила и регламенты для новых дисциплин. Например, ввели новую дисциплину в Олимпийские игры – BМХ-фристайл. Это громадная работа по организации всего процесса. В итоге на ОИ велосипедные соревнования получили высокую оценку МОК, и внимание к ним в мировой прессе возросло.

- Есть ли у UCI претензии к российской стороне по вопросу борьбы с допингом?

- Эти вопросы рассматриваются на каждом заседании руководящем комитете UCI. В настоящий момент к Федерации велоспорта России претензий в этом вопросе нет. И давно уже не было.

источник: «Советский спорт»
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