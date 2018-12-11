«Катюша» представила состав на следующий сезон

Велошоссе 11 декабря 2018 16:37 Источник: Команда «Катюша» Автор: Чикирис Олег

В немецком Кобленце прошла презентация состава велокоманды «Катюша» на сезон 2019 года, а также были представлены новые велосипеды и форма спортсменов.

В составе команды – четыре российских гонщика (Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов). Также в «Катюше» в следующем сезоне будут выступать Энрико Баттальин, Йенте Бирманс, Иэн Босвелл, Штефф Крас, Йенс Дебюшере, Алекс Доусетт, Маттео Фаббро, Жозе Гонсалвеш, Рубен Геррейро, Нэтан Хаас, Марко Халлер, Рето Холленштайн, Марсель Киттель, Даниэль Наварро, Нильс Политт, Симон Шпилак, Матс Вюрц Шмидт, Уилли Смит, Хэрри Тэнфилд и Рик Цабель.

Произошли изменения и в руководстве команды: вернулся четырехкратный победитель велогонки «Милан-Сан-Ремо» Эрик Цабель. Он, в частности, будет работать с многократным победителем этапов «Тур де Франс» немцем Марселем Киттелем.