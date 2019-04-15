Гонщик «Катюши» стал вторым на велогонке «Париж – Рубэ»

На финише 257-километровой гонки Политт уступил бельгийцу Филиппу Жильберу из Deceuninck - Quick Step. Третьим финишировал соотечественник и партнер по команде Жильбера Ив Лампар.
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