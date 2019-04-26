21-летний россиянин Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп» - Советский спорт
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26 апреля 2019 18:35ВелошоссеСметанникова Дарья

21-летний россиянин Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп»

Для россиянина эта победа стала первой в карьере в Мировом туре.

Российский велогонщик Sky Павел Сиваков одержал победу в общем зачете многодневки «Тур Альп».

Вторым в общем зачете стал одноклубник Сивакова британец Тео Гэйган Харт. Тройку лучших замкнул велогонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали из Италии.

Еще один велогонщик из российской команды «Газпром-РусВело» Александр Власов стал 10-м.

«Тур Альп»
Велоспорт
Общий зачет

1. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 18.58,00
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – 0,27
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,33
4. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,03
5. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,13
6. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 1,46
7. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 2,03
8. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – 2,58
9. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 3,14
10. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27

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