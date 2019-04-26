Сиваков – о победе на «Тур Альп»: Знал, что ребята сделают все для меня

Российский велогонщик Sky Павел Сиваков одержал победу в общем зачете многодневки «Тур Альп».
«Сегодня была действительно трудная гонка, с серьезным отрывом, но команда справилась отлично. Сначала я немного волновался, но знал, что ребята сделают все для меня. Концовка гонки была потрясающая. Это победа - наша победа. Мы работали согласовано всю неделю. Тао Гэйган Харт выиграл два этапа, и сегодня мы справились с гонкой. Крис Фрум был невероятен на последнем подъеме. Он прошел в одиночку весь подъем и закрыл большой зазор. Удивительно быть его партнером по команде», - цитирует Сивакова пресс-служба команды.
Вторым в общем зачете стал одноклубник россиянина британец Тео Гэйган Харт. Тройку лучших замкнул велогонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали из Италии.
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