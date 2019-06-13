Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, ребер и локтя - Советский спорт
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13 июня 2019 16:31ВелошоссеСметанникова Дарья

Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, ребер и локтя

Британский велогонщик попал в аварию в ходе шоссейной многодневки «Критериум Дофине».

Как сообщает Sky Sports, четырехкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум находится в реанимации после того, как врезался в ограждение во время раздельной гонки четвертого этапа многодневки «Критериум Дофине».

Британец попал в реанимацию, у 34-летнего спортсмена диагностированы переломы правой бедренной кости, локтя и ребер. Фрум будет находиться в реанимации минимум два дня.

Ранее сообщалось, что Фрум пропустит «Тур де Франс», который стартует 6 июля в Брюсселе.

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