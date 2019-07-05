Двукратный серебряный призер Олимпийских игр получил тюремный срок за торговлю наркотиками

Австралийский велогонщик осужден по четырем обвинениям в поставке 301 таблетки экстази другому спортсмену, бывшему велогонщику Алексу Макгрегору в период с марта по август 2017 года.
Суд установил, что Макрегор перепродавал таблетки полицейскому под прикрытием и согласился дать показания против Бобриджа, чтобы снизить срок наказания. Джек отрицал все обвинения, заявляя, что не занимался продажей наркотиков с Макгрегором.
В суде Бобридж сообщил, что сам начал принимать наркотики (кокаин и экстази) после получения профессионального контракта в Европе в 2010 году. Причиной принятие запрещенных веществ спортсмен назвал ревматоидный артрит, который вынудил его завершить спортивную карьеру в 2016 году.
Ранее спортсмен был обвинен в незаконном обороте наркотиков в Австралии. Арест велогонщика стал результатом долгой тайной операции.
Джек Бобридж имеет право подать заявление на условно-досрочное освобождение после 2,5 лет тюремного заключения.
Магрегор в 2018 году получил условный 18-месячный срок по данному делу.
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