Двукратный серебряный призер Олимпийских игр получил тюремный срок за торговлю наркотиками По данным CyclingTips, австралийский профессиональный велогонщик Джек Бобридж признан виновным в торговле наркотиками. Спортсмена ожидает 4,5 года тюремного заключения.

Австралийский велогонщик осужден по четырем обвинениям в поставке 301 таблетки экстази другому спортсмену, бывшему велогонщику Алексу Макгрегору в период с марта по август 2017 года.

Суд установил, что Макрегор перепродавал таблетки полицейскому под прикрытием и согласился дать показания против Бобриджа, чтобы снизить срок наказания. Джек отрицал все обвинения, заявляя, что не занимался продажей наркотиков с Макгрегором.

В суде Бобридж сообщил, что сам начал принимать наркотики (кокаин и экстази) после получения профессионального контракта в Европе в 2010 году. Причиной принятие запрещенных веществ спортсмен назвал ревматоидный артрит, который вынудил его завершить спортивную карьеру в 2016 году.

Ранее спортсмен был обвинен в незаконном обороте наркотиков в Австралии. Арест велогонщика стал результатом долгой тайной операции.

Джек Бобридж имеет право подать заявление на условно-досрочное освобождение после 2,5 лет тюремного заключения.

Магрегор в 2018 году получил условный 18-месячный срок по данному делу.