Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за допинг Он наказан в соответствии с правилами РУСАДА.

Российский велогонщик Евгений Кудрявцев получил четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга, сообщает РУСАДА. Уточняется, что спортсмен получил наказание за «нарушение Общероссийских антидопинговых правил». Дисквалификация вступает в силу с 18 июля 2019 года. Кудрявцеву 39 лет, он является кандидатом в мастера спорта.