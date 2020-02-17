Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский велогонщик Евгений Кудрявцев получил четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга, сообщает РУСАДА.
Уточняется, что спортсмен получил наказание за «нарушение Общероссийских антидопинговых правил». Дисквалификация вступает в силу с 18 июля 2019 года.
Кудрявцеву 39 лет, он является кандидатом в мастера спорта.
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