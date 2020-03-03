Российских велогонщиков шестые сутки подряд не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за коронавируса Спортсмены участвовали в многодневке «Тур ОАЭ».

Российские и французские велосипедисты оказались заперты в одном из отелей в Абу-Даби из-за коронавируса. Спортсмены из команд Cofidis, Groupama-FDJ и Gazprom-RusVelo сдали все необходимые анализы, которые показали отрицательный результат, однако их продолжают держать в карантине.

Во время «Тура ОАЭ» двое велогонщиков заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа многодневки, которые должны были состояться 28 и 29 февраля.

«Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования, – рассказал телеканалу «360» менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин. – Тестирования попроводили и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице. Идут уже шестые сутки.

Каждый день приходит информация, что у всех взяли специальное тестирование, из носа берут биоматериал и проводят тесты, что вот-вот будут результаты, у всех все хорошо и все поедете домой. День проходит, ничего не происходит. Потом приходят и говорят, что пять тестов отрицательные, а остальные пока не сделали».

Сегодня, 3 марта, спортсменам объявили, что они смогут уехать, и даже купили билеты. Тем не менее, вечером всех снова попросили вернуться в номера и не выходить из отеля. Такое решение объяснили тем, что у одного из россиян все же подозревают коронавирус.