Призер «Тур де Франс» создал страницу для козы в Instagram (фото) Спортсмен разводит животных на своей ферме.

Французский велогонщик Тибо Пино создал в Instagram страницу для одной из своих коз.

Две недели назад на его ферме на свет появилась коза по имени Ким, которая и будет «вести» страницу в соцсети, рассказывая о своей жизни.

На некоторых фотографиях Пино кормит Ким из пивной бутылки. При этом, содержимое бутылочки не уточняется.

За первый день аккаунт Ким собрал более трех тысяч подписчиков.

Пино является чемпионом Франции и бронзовым призером «Тур де Франс» 2014 года.