Решение о проведении «Тур де Франс» примут в середине мая Знаменитая веломногодневка должна пройти с 27 июня по 19 июля.

Решение по поводу проведения «Тур де Франс» будет принято в середине мая. Об этом сообщает VeloNews, ссылаясь на пресс-службу компании Amaury Sport Organisation, организатора «Большой петли».

В ASO заявили о том, что рассматривает четыре варианта в условиях пандемии коронавируса: «Тур де Франс» пройдет в обычном режиме, гонки пройдут без болельщиков возле шоссе, многодневка будет перенесена или даже отменена.

О том, что проведение «Тур де Франс» без зрителей является лучшим вариантом заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняню:

«Тур де Франс» – это наш спортивный монумент. Однако пока решать еще рано. Время еще есть. Сейчас нам нужно выиграть куда более важную битву. Давайте сфокусируемся на этой всеобщей проблеме, а потом будем думать, что делать дальше».

В прошлом «Тур де Франс» не проводили только из-за двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы, и с 1940-го по 1946-й.