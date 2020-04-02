Международный союз велосипедистов продлил приостановку соревнований до 1 июня Ситуация с пандемией коронавируса продолжает ухудшаться.

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение продлить приостановку всех соревнований под своей эгидой до 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба UCI.

As a result of the continuing crisis, the UCI and the representatives from the world of professional cycling have unanimously agreed to extend the suspension of UCI events, across all disciplines until June 1st 2020.



➡️ More info 🔗 https://t.co/CH5qGarMyq pic.twitter.com/zXd7qbMHLM — UCI (@UCI_cycling) April 1, 2020

Первоначально пауза в сезоне планировалась до 1 апреля, однако из-за того, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, было решено отложить возобновление соревнований до 1 июня.

Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.