Международный союз велосипедистов продлил приостановку соревнований до 1 июня

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение продлить приостановку всех соревнований под своей эгидой до 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба UCI.

As a result of the continuing crisis, the UCI and the representatives from the world of professional cycling have unanimously agreed to extend the suspension of UCI events, across all disciplines until June 1st 2020.



