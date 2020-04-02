Международный союз велосипедистов продлил приостановку соревнований до 1 июня

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение продлить приостановку всех соревнований под своей эгидой до 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба UCI.
Первоначально пауза в сезоне планировалась до 1 апреля, однако из-за того, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, было решено отложить возобновление соревнований до 1 июня.
Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.
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