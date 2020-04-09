Вылечившиеся от коронавируса российские велогонщики вернулись из ОАЭ

Двое российских велогонщиков команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов после завершения курса лечения в Объединенных Арабских Эмиратах вернулись в Россию.
Спортсмены принимали участие в «Туре ОАЭ», многодневке, которая была прервана из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем Боев и Страхов были госпитализированы, сдав положительные тесты на COVID-19. После выписки из больницы велогонщики вместе с механиком Дмитрием Филлиповсксим были переведены на строгий карантин, а потому получили разрешение заселиться в гостиницу.
«Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой», – рассказал генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин в интервью «РИА Новости».
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