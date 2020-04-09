Вылечившиеся от коронавируса российские велогонщики вернулись из ОАЭ Игорь Боев и Дмитрий Страхов ранее были госпитализированы в Абу-Даби.

Двое российских велогонщиков команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов после завершения курса лечения в Объединенных Арабских Эмиратах вернулись в Россию.

Спортсмены принимали участие в «Туре ОАЭ», многодневке, которая была прервана из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем Боев и Страхов были госпитализированы, сдав положительные тесты на COVID-19. После выписки из больницы велогонщики вместе с механиком Дмитрием Филлиповсксим были переведены на строгий карантин, а потому получили разрешение заселиться в гостиницу.

«Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой», – рассказал генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин в интервью «РИА Новости».