Велосезон должен возобновиться в августе, календарь уже утвержден Все три самые популярные многодневные гонки пройдут осенью.

Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил календарь на вторую половину нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Соревнования в Мировом туре надеются возобновить 1 августа, и первой гонкой после пандемии должна стать итальянская «Страде Бьянке» (и у мужчин, и у женщин), а на 8 августа запланирована классика «Милан – Сан-Ремо».

Что касается знаменитых мужских многодневных гонок, то «Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября, «Джиро д'Италия» – 3-25 октября, а испанская «Вуэльта» – с 20 октября – 8 ноября.