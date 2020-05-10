Чемпионат мира по велоспорту могут перенести из Швейцарии из-за пандемии Соревнования должны пройти с 20 по 27 сентября.

Marca сообщает, что чемпионат мира 2020 года по велоспорту могут перенести из Швейцарии в другую страну из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должный пройти с 20 по 27 сентября, однако Международному союзу велосипедистов придется искать новое место проведения чемпионата, если швейцарские власти примут решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий на осенние месяцы. Решение по этому вопросу будет принято в июне.

У Международного союза велосипедистов есть варианты проведения турнира на Ближнем Востоке. Среди кандидатов Оман, Катар и ОАЭ.